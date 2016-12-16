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"Дочка" Северского трубного завода задолжала работникам 4 миллионаСегодня в 15:15

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Ей занялась прокуратура.

В Полевском возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в ООО "Уральская производственная компания". 77 сотрудников не могут дождаться денег за июнь-сентябрь прошлого года на общую сумму более 4 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в свердловской прокуратуре, зарплата выплачивалась не в полном объеме. Предприятие оштрафовано по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

В октябре прошлого года в отношении него была введена процедура наблюдения – банкротства потребовало ООО "Веста" из-за долга в 4,5 миллиона рублей. Завод был остановлен.

Стоит отметить, что, по данным ЕГРЮЛ, 19% ООО "Уральская производственная компания" принадлежит ОАО "Северский трубный завод" (входит в Трубную металлургическую компанию), остальная часть – у некоего Андрея Ионаса.

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