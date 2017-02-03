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Заявитель просит отозвать иск о банкротстве УТЗСегодня в 13:00

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И трех дней не прошло.

Фирма-поставщик, которая 1 февраля обратилась в свердловский арбитраж с банкротным иском к Уральскому турбинному заводу (УТЗ), 3 февраля 2017 года подала ходатайство о возвращении заявления. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в суде, добавив, что решение о процессуальном статусе иска будет принято до 9 февраля.

Как сообщалось ранее, сумма требований ОАО "Российская электротехническая компания" к УТЗ – свыше 4 миллионов рублей. Руководство завода обещало разобраться в ситуации с неоплаченной поставкой в ближайшее время.

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