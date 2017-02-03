В "МРСК Урала" выбрали первого замгендиректораСегодня в 15:35
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Им стал Вадим Локтин.
Совет директоров ОАО "МРСК Урала" согласовал кандидатуру Вадима Локтина на должность первого заместителя генерального директора - главного инженера.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, Вадим Локтин родился 13 мая 1969 года в городе Алатырь Чувашской республики. Он окончил Уральский политехнический институт им. Б.Н.Ельцина по специальностям "Электропривод и автоматизация промышленных установок" и "Менеджмент".
Карьеру в энергетике Локтин начал в 1994 году в Чусовских электрических сетях "Пермэнерго". Там он вырос до начальника производственно-технического отдела.
Затем Локтин стал заместителем начальника службы электрических сетей, начальником производственно-технического управления, заместителем главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальником Центра управления сетями "Пермэнерго", главным инженером Пермских городских электрических сетей "Пермэнерго".
С ноября 2014 года по октябрь 2015 года Локтин трудился в должности заместителя директора - главного инженера филиала "Челябэнерго". После этого в течение года работал заместителем директора - главного инженера филиала "Пермэнерго".
С 1 декабря 2016 года Локтина назначили исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО "МРСК Урала".
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