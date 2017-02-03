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Средний Урал не пожалел 50 миллионов на проект ВСМ до ЧелябинскаСегодня в 16:09

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Осталось найти 165 миллиардов.

Идея высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск начала обретать реальные очертания. Средний Урал войдет в хозяйственное партнерство "УСМ" до 10 марта 2017 года, выделив 50 миллионов рублей на подготовку проекта. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский 3 февраля на совещании руководства двух регионов – участников будущей стройки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области, из нескольких вариантов особенно выигрышным эксперты считают маршрут между аэропортами Баландино и Кольцово: пассажиропоток железной дороги вырастет, авиаузлы укрепятся.

200-километровую магистраль планируется запустить в конце 2021 года, время в пути составит около часа. Капзатраты предварительно оцениваются в 165 миллиардов рублей. Проект вошел в программу развития РЖД.

Соглашение о сотрудничестве при строительстве ВСМ регионы подписали в 2016 году. Основное финансирование будет осуществляться за счет привлеченных концессионером средств.

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