Осталось найти 165 миллиардов.

Идея высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск начала обретать реальные очертания. Средний Урал войдет в хозяйственное партнерство "УСМ" до 10 марта 2017 года, выделив 50 миллионов рублей на подготовку проекта. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский 3 февраля на совещании руководства двух регионов – участников будущей стройки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области, из нескольких вариантов особенно выигрышным эксперты считают маршрут между аэропортами Баландино и Кольцово: пассажиропоток железной дороги вырастет, авиаузлы укрепятся.

200-километровую магистраль планируется запустить в конце 2021 года, время в пути составит около часа. Капзатраты предварительно оцениваются в 165 миллиардов рублей. Проект вошел в программу развития РЖД.

Соглашение о сотрудничестве при строительстве ВСМ регионы подписали в 2016 году. Основное финансирование будет осуществляться за счет привлеченных концессионером средств.