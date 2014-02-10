В проблемных новостройках.

В 2016 году процедуру банкротства проходили 8 тюменских застройщиков, которые возводят 14 жилых домов. По данным главного управления строительства Тюменской области, под ударом могут оказаться более 850 дольщиков.

В числе компаний-банкротов АО "Менеджмент.Дизайн.Строительство", ООО "Компания "Столицстрой", ЗАО "Тюменский строитель", ООО "ПСК "Континент", ООО "ЛюМаксИнжиниринг", ЖСК "Перевалово", ООО "Дирекция по строительству", ООО "Стройсервис-Инвест".

Стоит отметить, что Тюменская область занимает вторую строчку в федеральном рейтинге по числу застройщиков-банкротов. На первом месте - Москва, где зарегистрировано 11 банкротящихся компаний, передает "Уралинформбюро".

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