И композиты ему не помеха.

Потребность авиастроительной отрасли в титане будет только расти по мере распространения композитных материалов. Бизнес-план "ВСМПО-Ависма" сверстан с учетом этой перспективы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Композиты широко применяются в создании лайнеров нового поколения, но вызывают коррозию алюминия – в недавнем прошлом главного металла в самолетостроении. Сегодня на первый план выходит титан, который коррозии не подвержен и хорошо совместим с композитами, имеет схожий коэффициент температурного расширения. Кроме того, обладает высокой удельной и жаропрочностью при относительно малом весе. За счет этих качеств он идеально подходит для важных элементов конструкции и деталей двигателей.

Если в первых самолетах Boeing и Airbus содержалось лишь 2% титанового проката, то в современных ультравместительных Boeing 787 и Airbus A350 – уже 15%. С запуском серийного производства этих моделей увеличился спрос на титан – гиганты оказались востребованы рынком. А раз самолетов стали выпускать больше, потребление титановых полуфабрикатов для двигателей выросло на 15%. На ВСМПО сделана и самая длинная в мире штамповка (хорда более 6 метров, которая крепит крыло к фюзеляжу Boeing 787), и самая тяжелая – тракбим для шассийной группы Airbus-380 весом более 3,5 тонны. В ассортиментном перечне - титановые биллеты, слябы, плиты, листы, крупногабаритные штамповки для шасси, крыла и фюзеляжа самолетов, для дисков, лопаток и колец авиадвигателей.

С 2010 года "ВСМПО-Ависма" закрывает около 30% потребности мирового авиакосмического рынка в титане, а отечественных самолетостроителей обеспечивает на 100%. Продукция поставляется под проекты военного (Су-27, Су-30, Cу-34, Су-35, Миг-29) и гражданского назначения (Sukhoi SuperJet 100, Ту-204, Ту-214, Ан-148).

У титановой корпорации 350 фирм-партнеров в 49 странах, в том числе ведущие авиастроители планеты. Кроме вышеупомянутых Boeing и Airbus, это SAFRAN, UTC Aerospace Systems, Rolls Royce. С большинством заказчиков заключены долгосрочные контракты. Собственная научная база, технологии, оборудование и высококвалифицированный персонал – залог уникальности продукта.

В 2009 году "ВСМПО-Ависма" учредила в Верхней Салде совместное с Boeing предприятие по механической обработке штамповок из титановых сплавов для самолетов моделей 787 и 737 – Ural Boeing Manufacturing (UBM). В конце прошлого года стороны объявили о расширении мощностей – новый цех откроется в особой экономической зоне "Титановая долина" на Среднем Урале.