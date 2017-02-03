"ВСМПО-Ависма" прогнозирует рост спроса на авиационный титанСегодня в 17:05
- Текст
И композиты ему не помеха.
Потребность авиастроительной отрасли в титане будет только расти по мере распространения композитных материалов. Бизнес-план "ВСМПО-Ависма" сверстан с учетом этой перспективы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
Композиты широко применяются в создании лайнеров нового поколения, но вызывают коррозию алюминия – в недавнем прошлом главного металла в самолетостроении. Сегодня на первый план выходит титан, который коррозии не подвержен и хорошо совместим с композитами, имеет схожий коэффициент температурного расширения. Кроме того, обладает высокой удельной и жаропрочностью при относительно малом весе. За счет этих качеств он идеально подходит для важных элементов конструкции и деталей двигателей.
Если в первых самолетах Boeing и Airbus содержалось лишь 2% титанового проката, то в современных ультравместительных Boeing 787 и Airbus A350 – уже 15%. С запуском серийного производства этих моделей увеличился спрос на титан – гиганты оказались востребованы рынком. А раз самолетов стали выпускать больше, потребление титановых полуфабрикатов для двигателей выросло на 15%. На ВСМПО сделана и самая длинная в мире штамповка (хорда более 6 метров, которая крепит крыло к фюзеляжу Boeing 787), и самая тяжелая – тракбим для шассийной группы Airbus-380 весом более 3,5 тонны. В ассортиментном перечне - титановые биллеты, слябы, плиты, листы, крупногабаритные штамповки для шасси, крыла и фюзеляжа самолетов, для дисков, лопаток и колец авиадвигателей.
С 2010 года "ВСМПО-Ависма" закрывает около 30% потребности мирового авиакосмического рынка в титане, а отечественных самолетостроителей обеспечивает на 100%. Продукция поставляется под проекты военного (Су-27, Су-30, Cу-34, Су-35, Миг-29) и гражданского назначения (Sukhoi SuperJet 100, Ту-204, Ту-214, Ан-148).
У титановой корпорации 350 фирм-партнеров в 49 странах, в том числе ведущие авиастроители планеты. Кроме вышеупомянутых Boeing и Airbus, это SAFRAN, UTC Aerospace Systems, Rolls Royce. С большинством заказчиков заключены долгосрочные контракты. Собственная научная база, технологии, оборудование и высококвалифицированный персонал – залог уникальности продукта.
В 2009 году "ВСМПО-Ависма" учредила в Верхней Салде совместное с Boeing предприятие по механической обработке штамповок из титановых сплавов для самолетов моделей 787 и 737 – Ural Boeing Manufacturing (UBM). В конце прошлого года стороны объявили о расширении мощностей – новый цех откроется в особой экономической зоне "Титановая долина" на Среднем Урале.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.