Да поживее.

В 2017 году "Почта России" может превратиться из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил доработать законопроект о реорганизации, который был внесен в Госдуму еще в 2014 году.

Акционирование почтового ведомства обсуждается больше 15 лет, передает "Уралинформбюро". Изначально были планы создать госкомпанию. Но у депутатов возникли опасения, что под шумок прибыльный бизнес по доставке посылок приватизируют, а государству оставят убыточный сегмент – доставку корреспонденции и содержание почтовых отделений. Проект закона остался лежать под сукном.

Стоит отметить, что в последнее время активно муссируются слухи о скорой отставке главы "Почты России" Дмитрия Страшнова. Не исключено, что смена руководства идет "в одном флаконе" с реорганизацией.

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