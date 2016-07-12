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ММК побил рекорд по производству оцинкованных труб06 февраля в 10:52

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Отгрузив почти 13 тысяч тонн продукции.

В 2016 году ММК отгрузил более 12,7 тысячи тонн оцинкованных труб. Это новый рекорд агрегата горячего цинкования листопрокатного цеха №8. Предыдущий был установлен по итогам 2013 года (11,3 тысячи тонн).

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", в 2016 году был поставлен месячный рекорд по производству оцинкованных труб – в апреле их выпуск составил 1540 тонн.

Производство труб на ММК началось в 90-е годы. В 2001 году вошел в строй современный автоматизированный агрегат цинкования швейцарской фирмы Sytco. Он предназначен для цинкования стальных электросварных и водогазопроводных труб.

Горячеоцинкованные трубы с антикоррозийным покрытием в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных труб.

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