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Сдавать квартиры в аренду будут по патенту06 февраля в 11:06

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Власти выводят бизнес из тени.

Сдача квартир в аренду может стать патентованной деятельностью. По данным "Известий", с инициативой выступила подгруппа "Интернет + Город" IT-комиссии при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве. Предложение направлено в Минпромторг.

В данный момент в российском законодательстве определено порядка 50 видов деятельности, для которых нужно получать патент. Владелец последнего ежегодно выплачивает фиксированную сумму вместо налога на доходы физических лиц. Эта сумма зависит от потенциально возможного заработка в той или иной сфере в конкретном регионе.

Стоит отметить, что большая часть арендодателей сегодня уклоняются от регистрации в качестве ИП и не платят налоги. Введение патента должно поспособствовать выходу таких предпринимателей из тени. Его цена, скорее всего, будет зависеть от площади квартиры и ее местоположения, передает "Уралинформбюро".

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