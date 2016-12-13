На госпредприятиях.

В Госдуме РФ рассматривают поправки в Трудовой кодекс, которые ограничат зарплату руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений, госкорпораций и внебюджетных фондов. Уровень оплаты их труда будет зависеть от сложности управления предприятием, объемов производства и показателей эффективности работы, пишет "Российская газета".

Ежемесячный доход топ-менеджеров госучреждений не должен превышать зарплату президента России по итогам предыдущего года. Кроме того, поощрение должно быть кратным доходам остальных работников предприятий исходя из соотношения один к восьми, передает "Уралинформбюро".

По мнению авторов проекта, нововведение позволит избежать неоправданного расходования бюджетных средств, установить принципы социальной справедливости и обеспечить эффективное управление на госпредприятиях.