В партнерстве с ivi.

Абонентам спутникового телевидения "Телекарта" стал доступен новый онлайн - сервис "Кинотеатр". Проект федеральный спутниковый оператор "Орион" реализует в партнерстве с одним из крупнейших российских представителей данного сегмента – онлайн-кинотеатром ivi. Сотрудничество осуществляется на условиях разделения доходов. При оплате подписки на услугу "Кинотеатр" абонент получает возможность воспользоваться фильмотекой ivi, насчитывающей более 50 000 фильмов. Доступ к услуге будет осуществляться через OTT-сервис оператора "Телекарта Онлайн" на базе технологической платформы "Лайф Стрим".

Стоимость подписки на "Кинотеатр" составит 99 рублей в месяц при единовременной оплате за год (1188 рублей) и 199 рублей при оплате подписки на месяц. Списание осуществляется с единого лицевого счета абонента "Телекарты", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ "Орион".

Оплатив подписку, абонент получит доступ к фильмам фильмотеки ivi без рекламы и в максимально возможном качестве. При этом платформа сервиса "Телекарта Онлайн", на базе которой реализован "Кинотеатр", позволяет ему воспользоваться остальными преимуществами сервиса. В их числе - передача изображения с одного устройства на другое, возможность репоста в социальные сети, просмотр одновременно на 3-х устройствах, включая смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, smart tv.

По условиям сотрудничества, онлайн-кинотеатр ivi будет получать часть дохода от каждого абонента, оплатившего подписку на кинотеатр. Прочие условия соглашения не разглашаются.

При выборе партнера для реализации проекта ГК "Орион" руководствовалась, в первую очередь, объемом предоставляемого пользователям контента, а также гарантией соблюдения всех юридических аспектов трансляции.

Ivi является одним из лидеров российского легального онлайн-кинопроката. Кинотеатр сотрудничает с ведущими отечественными и международными производителями контента: Warner Brothers, Paramount Pictures, Fox, Sony Pictures, NBC Universal, Disney, BBC, National Geographic, Мосфильм, Ленфильм, СТВ, Базелевс, Централ Партнершип, киностудия им. Горького и др.

Комментируя запуск проекта, генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский отметил: "Среди всего разнообразия OTT-сервисов видео по запросу (VOD) является для абонентов одним из самых востребованных на российском рынке. Это тот сервис, за который абоненты действительно готовы платить. И стоимость подписки значительно дешевле билета в кинотеатр. Благодаря сотрудничеству с крупнейшим в России онлайн-кинотеатром мы обеспечим пользователям "Телекарты" доступ к огромному количеству фильмов на любой вкус. Для нас же, это дополнительный способ монетизации абонентской базы, что сегодня является одной из основных задач для всех участников рынка платного телевидения".

Заместитель гендиректора по вопросам платной дистрибуции и международного развития онлайн-кинотеатра ivi Александр Макаров также видит преимущества в предстоящем сотрудничестве: "Абонентская база "Ориона" насчитывает почти три миллиона абонентов по всей стране, многие из них проживают в небольших городах, где кинотеатра может не быть совсем. Мы с радостью предоставим им возможность устроить кинотеатр дома, выбирая из более чем 50 000 фильмов, сериалов и мультфильмов нашей библиотеки. Уверенны, что услуга будет востребована среди абонентов "Телекарты".