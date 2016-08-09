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ФСК ЕЭС обновляет разъединители на подстанциях Западной Сибири06 февраля в 16:09

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Чтобы повысить надежность электроснабжения.

Федеральная сетевая компания (входит в группу "Россети") ремонтирует разъединители 110/220 кВ на подстанциях Тюменской области, Югры и Ямала. Цель работ - повышение надежности энергоснабжения потребителей Западной Сибири.

На сегодня обновлена 21 фаза разъединителей на 4 подстанциях региона. До конца 2017 года планируется привести в порядок еще 1449.

Разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей, когда там проводятся профилактические и ремонтные работы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

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