ФСК ЕЭС обновляет разъединители на подстанциях Западной Сибири06 февраля в 16:09
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Чтобы повысить надежность электроснабжения.
Федеральная сетевая компания (входит в группу "Россети") ремонтирует разъединители 110/220 кВ на подстанциях Тюменской области, Югры и Ямала. Цель работ - повышение надежности энергоснабжения потребителей Западной Сибири.
На сегодня обновлена 21 фаза разъединителей на 4 подстанциях региона. До конца 2017 года планируется привести в порядок еще 1449.
Разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей, когда там проводятся профилактические и ремонтные работы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.
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