Позволившие сэкономить 17 миллионов киловатт.

ООО "РН-Пурнефтегаз" добилось выдающегося результата в экономии электроэнергии за счет использования энергоэффективных насосов. Эксперимент ставился в управлении поддержания пластового давления предприятия.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза", экономия электроэнергии происходит за счет уменьшения количества работающего оборудования. Если ранее для обеспечения необходимых объемов закачки воды в пласт на КНС-4 Комсомольского месторождения использовались 8-9 насосов производительностью 240 кубических метров в час каждый, то теперь достаточно 5–6 насосов производительностью 300 кубических метров.

На одном из пермских заводов по заказу нефтяников был найден способ увеличить производительность насосов без увеличения мощности двигателей. Прибавку производительности в 60 кубометров в час удалось получить за счет новых материалов и методик сборки. При этом мощность электродвигателя и потребляемая им энергия остались неизменными – 1600 кВт.

За год опытно-промышленной эксплуатации удалось сэкономить более 17 миллионов киловатт электроэнергии - в денежном эквиваленте это свыше 42 миллионов рублей. В первый год экономический эффект составил почти 3,5 миллиона рублей, в дальнейшем он увеличится.