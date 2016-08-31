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"Магнит" купит земли екатеринбургского автодилера-банкрота06 февраля в 19:22

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"Уралфрансавто".

Торговая сеть "Магнит" (ЗАО "Тандер") может купить земли екатеринбургского автодилера "Уралфрансавто", который был обанкрочен. Краснодарская компания стала единственным участником торгов по продаже четырех участков под Первоуральском общей площадью 15,7 гектара. Ей направлено предложение о приобретении площадок, передает "Уралинформбюро".

Самый большой участок расположен юго-восточнее села Новоалексеевское – 10,6 гектара.

Стоит отметить, что в Первоуральске находится крупный распределительный центр сети "Магнит".

ЗАО "УралФрансАвто" занималось реализацией и обслуживанием французских автомобилей в Екатеринбурге с 1999 года. Компания была признана банкротом в марте 2016 года. Помимо земель, на торги был выставлен автосалон на улице Металлургов. За него планируется выручить 150 миллионов рублей.

"Магнит" является одной из крупнейших сетей продовольственных магазинов в России, в нее входит более 14 тысяч торговых точек.

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