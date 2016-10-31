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РЖД оставят в руках государстваСегодня в 08:59

Компания не вошла в программу приватизации.

"Российские железные дороги" не будут приватизированы в ближайшие годы. В список программы приватизации монополия не включена, сообщил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов в интервью газете "Известия".

По его словам, ранее при обсуждении продажи РЖД речь шла о небольшом пакете: "Его можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, но сейчас и этого нет в повестке".

Стоит напомнить, что государство является единоличным собственником РЖД. Ранее Минэкономразвития РФ предлагало приватизировать пакет акций в 2017-2019 годах, сократив госдолю до 75% плюс 1 акция, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
правильное решение Сегодня в 13:08

Не все в этом государстве идиоты, иногда встречаются и умные. И то, что в данном случае приняли правильное решение- Слава БОГУ

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