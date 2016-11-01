Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"Сегодня в 13:26
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По всему Уралу.
Сбербанк России требует признать банкротом юридические лица, входящие в екатеринбургский холдинг "Трест СКМ", которому принадлежит сеть магазинов "Суперстрой" и "Стройарсенал". Соответствующие иски были поданы в арбитражные суды регионов Урала.
В свердловском арбитраже зарегистрировано 5 исков к компаниям, связанным с холдингом: ООО "Трестактив", ООО "Красный сектор" (99,973% принадлежит ООО "Трестактив"), ООО "ТНК", ООО "Суперстрой НТ" и АО "Вариант-Инвест". При этом последняя организация владеет 100% долей в ООО "Суперстрой НТ", ООО "Трестактив" и ООО "ТНК".
В других регионах Сбербанк намерен обанкротить ООО "Суперстрой-Челябинск", ООО "Суперстрой-Уфа", ООО "Стройарсенал-Тюмень", ООО "Суперстрой-Пермь". Учредителем и собственником компаний, согласно системе "Фокус-Контур", также является АО "Вариант-Инвест" (принадлежит в равных долях неким Николаю Шаламову и Инне Шукшиной).
Стоит отметить, что "Газпромбанк" пытается стрясти через суд с ООО "ТНК", ООО "Красный сектор", ООО "ТрестАктив" и АО "Вариант-инвест" солидарно 332,2 миллиона рублей. Заявление 31 января этого года было принято к производству. Дело рассматривается в Арбитражном суде Москвы.
В начале января было признано банкротом ООО "Арсенал трейд" (правопреемник ООО "Трест СКМ"), которое также входит в холдинг. Общая сумма требований кредиторов превышает 800 миллионов рублей. Самым крупным из них является Сбербанк, которому организация задолжала более 470 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".
Холдинг "Трест СКМ" работал на рынке с 1993 года. В составе компании было 29 магазинов "СуперСтрой" и 3 гипермаркета "СтройАрсенал". В начале этого года стало известно, что депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский приобрел шесть магазинов сети "СуперСтрой".
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