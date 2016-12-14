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"Газпром добыча Ямбург" внедрил более 700 "ноу-хау"07 февраля в 15:48

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В 2016 году.

В 2016 году работники ООО "Газпром добыча Ямбург" озвучили 804 рацпредложения, в производство внедрено 708. Экономический эффект 145 из них составил 107 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, плановые показатели программы "Рационализация и изобретательство" в прошлом году выполнены всеми подразделениями газодобывающей компании. В Федеральный институт промышленной собственности было подано 7 заявок на выдачу патентов, получено 5 патентов РФ на изобретения и полезную модель, 8 свидетельств о госрегистрации программ для ЭВМ и 5 решений о выдаче патентов.

Кроме того, в 2016 году работники ООО "Газпром добыча Ямбург" победили в конкурсах "Лучший изобретатель ЯНАО" и "Лучший молодой рационализатор ЯНАО".

Следует отметить, что изобретательские итоги "Газпром добыча Ямбург" озвучил в преддверии Дня российской науки.

Как отмечает начальник техотдела предприятия Андрей Ефимов, в целом показатели рационализаторской работы компании находятся на стабильно высоком уровне среди "дочек" ПАО "Газпром". В 2017 году планируется сохранить набранные темпы научной деятельности.

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