В Курган.

Розничный дистрибьютер "Нью Петрол", который входит в Группу компаний "Новый Поток" (New Stream Group), вышел на новый рынок сбыта автомобильного топлива. В Кургане открылась первая многотопливная автомобильная заправочная станция (МАЗС).

МАЗС может заправлять бензиновые и дизельные транспортные средства. Весной 2017 года на станции появится возможность обслуживать и машины, работающие на сжиженном углеводородном газе (СУГ). Заправка расположена на улице Омская - менее чем в километре от кольцевой дороги, которая соединяет ключевые автомагистрали, ведущие в региональные центры: Тюмень, Екатеринбург и Челябинск.

Современное оборудование позволит МАЗС обслуживать около 500 автомобилей 24 часа в сутки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

На сегодняшний день сеть автозаправочных станций "New Stream – Новый Поток" насчитывает 30 заправок в Тюменской и Курганской областях. Все станции соответствуют современным отраслевым стандартам в области экологической и промышленной безопасности.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".