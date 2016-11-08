Сеть АЗС "New Stream – Новый Поток" выходит на новый рынок07 февраля в 14:51
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В Курган.
Розничный дистрибьютер "Нью Петрол", который входит в Группу компаний "Новый Поток" (New Stream Group), вышел на новый рынок сбыта автомобильного топлива. В Кургане открылась первая многотопливная автомобильная заправочная станция (МАЗС).
МАЗС может заправлять бензиновые и дизельные транспортные средства. Весной 2017 года на станции появится возможность обслуживать и машины, работающие на сжиженном углеводородном газе (СУГ). Заправка расположена на улице Омская - менее чем в километре от кольцевой дороги, которая соединяет ключевые автомагистрали, ведущие в региональные центры: Тюмень, Екатеринбург и Челябинск.
Современное оборудование позволит МАЗС обслуживать около 500 автомобилей 24 часа в сутки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
На сегодняшний день сеть автозаправочных станций "New Stream – Новый Поток" насчитывает 30 заправок в Тюменской и Курганской областях. Все станции соответствуют современным отраслевым стандартам в области экологической и промышленной безопасности.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
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