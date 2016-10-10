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ЕВРАЗ вложил более миллиарда в улучшение экологии на Среднем Урале07 февраля в 16:01

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В 2016 году.

ЕВРАЗ в 2016 году направил порядка 1,2 миллиарда рублей на улучшение экологической обстановки в Качканаре и Нижнем Тагиле. В городах действуют предприятия компании – КГОК и НТМК соответственно. Всего было проведено более 40 природоохранных мероприятий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.

В числе прочего на фабрике окускования Качканарского ГОКа регулярно вводятся в эксплуатацию новые аспирационные установки. В конце 2016 года в цехах шихтоподготовки, агломерации и окатышей завершился монтаж новых дымососов, вентиляторов и циклона-пылеуловителя. Современные агрегаты более эффективно очищают воздух и предотвращают выбросы пыли в атмосферу.

Также на ГОКе выполнена ревизия очистных сооружений Западного карьера и работы, направленные на укрепление существующих дамб хвостохранилища. В летний период ЕВРАЗ-КГОК проводит мероприятия по пылеподавлению в карьерах и на хвостохранилище.

Одним из ключевых "экологических" проектов на НТМК стала модернизация Коксохимического производства (КХП). Она проводится в рамках соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ о взаимодействии в области экологии. Техническое перевооружение установки сухого тушения кокса позволяет заменить в доменном производстве природный газ коксовым. Благодаря этому к концу 2017 года выбросы в атмосферу снизятся на 20%. Кроме того, на КХП введены в работу установки верхнего налива сырого бензола, а это не только повышает общую эффективность производства, но и на 5 тонн в год снижает выбросы бензола в воздух.

Самые современные технологии используются и при строительстве на Нижнетагильском комбинате новой доменной печи. Она будет обладать двумя полностью закрытыми литейными дворами и мощными аспирационными установками. Над каждым выпуском чугуна будут установлены верхние улавливающие зонты и эффективные рукавные фильтры, которые в 2,5 раза повысят степень очистки воздуха.

Стоит отметить, что уральские площадки ЕВРАЗа во многом ориентированы на оборотные циклы использования воды. Так, на КГОКе в производство возвращается вода, используемая в технологическом процессе. Подобная система действует и на НТМК. Металлурги в Нижнем Тагиле много лет перерабатывают отходы металлургического производства – все, что образуется при производстве чугуна и стали, вновь направляется в технологический процесс. В конвертерном цехе НТМК в июне 2016 года была введена в эксплуатацию современная аспирационная система на установке печь-ковш №2. В состав комплекса входят фильтровальная камера, а также специальный транспортер для перемещения собранной пыли в герметичный бункер, из которого она утилизируется и заново привлекается в производство. При этом выбросы газа и пыли в атмосферу сократились в 4 раза.

Параллельно с модернизацией на НТМК методически избавляются от устаревших производств – закрыты, например, мартеновские цеха и устаревшие коксовые батареи.

ЕВРАЗ-НТМК планомерно сокращает нагрузку на окружающую среду. С 2008 снижение выбросов в атмосферу составило около 15%.

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