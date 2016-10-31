Он посетит ПО "Маяк".

9 февраля Озерск с рабочим визитом посетит глава "Росатома" Алексей Лихачев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте коммуникаций госкорпорации. Он посетит цеха производственного объединения "Маяк" и проведет совещание с руководством.

Стоит напомнить, что 27 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о реорганизации ФГУП ПО "Маяк". К нему будет присоединен ФГУП "Базальт" (Саратовская область). На реорганизацию отведено 2 года, передает "Уралинформбюро".

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