Клоны "ИННОПРОМа" 07 февраля в 17:30
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В губернаторский год.
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" в ближайшем будущем может обрести нескольких двойников. На заседании свердловского правительства 7 февраля 2017 года было озвучено предложение о проведении на Среднем Урале аналогичных мероприятий по другим отраслям, передает корреспондент "Уралинформбюро".
"Считаем, что Свердловская область может сформулировать конкурентные предложения в сфере строительства и современных технологий для жизни, образования, спорта и активного образа жизни", - заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов. Глава региона Евгений Куйвашев предложил включить в первоочередные направления медицину - возражений не последовало.
Экономические показатели последнего "ИННОПРОМа" позволяют региональным чиновникам строить амбициозные планы. Проведенное в рамках выставки 2016 года российско-китайское ЭКСПО помогло увеличить долю КНР в общем объеме товарооборота Среднего Урала почти на 10%. "Этот прирост в первую очередь был обеспечен предприятиями машиностроительного комплекса. Объем экспорта продуктов машиностроения в Китай за 3 квартала 2016 года более чем в 2,5 раза выше, чем за весь 2015 год. Поставки механического оборудования выросли в 10 раз, электрического оборудования – в 4,8 раза, оптических аппаратов более чем в 8 раз", - озвучил динамику Орлов.
При этом общая выручка сопровождающих только "ИННОПРОМ" организаций – питание, транспорт, реклама, полиграфия, культпрограмма, связь – составила порядка миллиарда рублей.
Выставка 2017 года, партнером которой станет Япония, сулит Свердловской области существенное сокращение расходов. Регион, по словам Алексея Орлова, перестанет быть организатором "ИННОПРОМа", сохранив за собой статус ключевого участника – со стендами и площадками. Это позволит сократить расходы казны на 30%.
Президент полностью отвечающей теперь за проведение мероприятия ГК "Формика" Максим Зверков обрисовал весьма радужные перспективы: "На данный момент заполнение площадей – более 60%, что в полтора раза превышает показатель в аналогичный период 2016 года. Сейчас речь идет об экспозициях девяти стран – Белоруссии, США, Швеции и других. Мы впервые получили экспозиции Германии, Италии и Южной Кореи как отдельные павильоны".
Экономическая составляющая, впрочем, не единственное, на что следует обратить внимание. В электоральный 2017 год, как его поименовали на правительственном заседании, на первый план выходит имидж.
"Считаю, что каждая серьезная выставка, проходящая в Свердловской области при участии регионального бюджета и при поддержке органов власти, должна быть ориентирована на развитие и продвижение нашего региона и на идеологию роста", - подчеркнул Евгений Куйвашев.
Федеральный статус "ИННОПРОМу" был присвоен в 2012 году – как раз с приходом Куйвашева в губернаторское кресло. Теперь выставку удобно позиционировать "детищем" действующего главы региона, который демонстрирует свою готовность остаться на посту после сентябрьских выборов.
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