Уставной капитал компании - 1,25 миллиона.

Инвестиционная группа "РВМ Капитал", подконтрольная РЖД, зарегистрировала компанию, через которую будет финансироваться строительство высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском, передает "Уралинформбюро".

Новая структура - ООО "РВМ Высокоскоростные магистрали" с уставным капиталом 1,25 миллиона рублей - засветилась в базе данных "Контур.Фокус".

Организация создана для возможного вхождения в хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя группы "РВМ Капитал".

По предварительным оценкам, стоимость магистрали составит 165 миллиардов рублей. Концессионное соглашение по проекту планируется заключить в начале 2018 года, запуск ВСМ намечен на 2023 год.

Ранее по теме:

Средний Урал не пожалел 50 миллионов на проект ВСМ до Челябинска

Hyundai подключится к строительству ВСМ Екатеринбург - Челябинск