"Дочка" РЖД профинансирует ВСМ Екатеринбург - Челябинск 07 февраля в 19:24
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Уставной капитал компании - 1,25 миллиона.
Инвестиционная группа "РВМ Капитал", подконтрольная РЖД, зарегистрировала компанию, через которую будет финансироваться строительство высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском, передает "Уралинформбюро".
Новая структура - ООО "РВМ Высокоскоростные магистрали" с уставным капиталом 1,25 миллиона рублей - засветилась в базе данных "Контур.Фокус".
Организация создана для возможного вхождения в хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя группы "РВМ Капитал".
По предварительным оценкам, стоимость магистрали составит 165 миллиардов рублей. Концессионное соглашение по проекту планируется заключить в начале 2018 года, запуск ВСМ намечен на 2023 год.
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