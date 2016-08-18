Волонтеров потренируют к мундиалю.

В молодежных Дельфийских играх в Екатеринбурге примут участие 2900 человек. Об этом 7 февраля на заседании свердловского правительства сообщил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, под участниками подразумеваются сами конкурсанты, члены жюри, представители дельфийского комитета и волонтеры мероприятия, которое пройдет 18-23 апреля 2017 года. "Причем волонтеры будут работать по тем же технологиям, что на мундиале. Это будет дополнительная практика", - подчеркнул Креков.

Предусмотрено 30 площадок – от залов музыкальных школ до ККТ "Космос", где состоится финальный гала-концерт. На битву талантов в разных видах высокого искусства ждут до 25 000 зрителей.

Областному бюджету проведение Дельфийских игр обойдется в 43 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".