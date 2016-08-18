Дельфийские игры обойдутся свердловскому бюджету в 43 миллиона07 февраля в 20:47
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Волонтеров потренируют к мундиалю.
В молодежных Дельфийских играх в Екатеринбурге примут участие 2900 человек. Об этом 7 февраля на заседании свердловского правительства сообщил вице-губернатор Павел Креков.
По его словам, под участниками подразумеваются сами конкурсанты, члены жюри, представители дельфийского комитета и волонтеры мероприятия, которое пройдет 18-23 апреля 2017 года. "Причем волонтеры будут работать по тем же технологиям, что на мундиале. Это будет дополнительная практика", - подчеркнул Креков.
Предусмотрено 30 площадок – от залов музыкальных школ до ККТ "Космос", где состоится финальный гала-концерт. На битву талантов в разных видах высокого искусства ждут до 25 000 зрителей.
Областному бюджету проведение Дельфийских игр обойдется в 43 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".
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