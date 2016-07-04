Проект конгресс-холла для "ИННОПРОМа" движется с пробуксовкой07 февраля в 19:42
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Цена вопроса - 3 миллиарда.
Реализация проекта по строительству конгресс-холла рядом с выставочным центром "Екатеринбург-ЭКСПО" идет тяжело. Об этом заявил на брифинге в доме правительства первый замгубернатора Алексей Орлов.
Вопрос финансирования сейчас решается совместно со Сбербанком.
Ранее проект оценивался в 3 миллиарда рублей. На строительство планировалось направить деньги, вырученные от продажи акций аэропорта Кольцово. Регион владел примерно третью воздушной гавани, продав пакет акций за 2,5 миллиарда рублей.
Конгресс-холл собирались открыть к "ИННОПРОМу-2017", чтобы принимать на новых площадях форумную часть мероприятий. Четырехэтажное здание должно вмещать от 4300 до 7000 зрителей. Зал, помимо прочего, можно будет использовать для классических и эстрадных концертов.
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