Цена вопроса - 3 миллиарда.

Реализация проекта по строительству конгресс-холла рядом с выставочным центром "Екатеринбург-ЭКСПО" идет тяжело. Об этом заявил на брифинге в доме правительства первый замгубернатора Алексей Орлов.

Вопрос финансирования сейчас решается совместно со Сбербанком.

Ранее проект оценивался в 3 миллиарда рублей. На строительство планировалось направить деньги, вырученные от продажи акций аэропорта Кольцово. Регион владел примерно третью воздушной гавани, продав пакет акций за 2,5 миллиарда рублей.

Конгресс-холл собирались открыть к "ИННОПРОМу-2017", чтобы принимать на новых площадях форумную часть мероприятий. Четырехэтажное здание должно вмещать от 4300 до 7000 зрителей. Зал, помимо прочего, можно будет использовать для классических и эстрадных концертов.