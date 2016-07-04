×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Проект конгресс-холла для "ИННОПРОМа" движется с пробуксовкой07 февраля в 19:42

  • Текст

Цена вопроса - 3 миллиарда.

Реализация проекта по строительству конгресс-холла рядом с выставочным центром "Екатеринбург-ЭКСПО" идет тяжело. Об этом заявил на брифинге в доме правительства первый замгубернатора Алексей Орлов.

Вопрос финансирования сейчас решается совместно со Сбербанком.

Ранее проект оценивался в 3 миллиарда рублей. На строительство планировалось направить деньги, вырученные от продажи акций аэропорта Кольцово. Регион владел примерно третью воздушной гавани, продав пакет акций за 2,5 миллиарда рублей.

Конгресс-холл собирались открыть к "ИННОПРОМу-2017", чтобы принимать на новых площадях форумную часть мероприятий. Четырехэтажное здание должно вмещать от 4300 до 7000 зрителей. Зал, помимо прочего, можно будет использовать для классических и эстрадных концертов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×