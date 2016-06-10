Mercedes начнут выпускать в России через 4 годаСегодня в 09:27
- Текст
Минпромторг готов подписать контракт.
В 2018 году в России начнется строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz. Реализация проекта стоимостью 300 миллионов евро стартует в Подмосковье. Сами автомобили начнут выпускать примерно через три года.
Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, для инвестконтракта все готово. Российская сторона ждет, когда представители немецкого концерна Daimler выйдут с инициативой подписания, передает "Уралинформбюро".
Ожидается, что завод будет производить примерно 25-30 тысяч машин в год. Это будут пять легковых моделей серий S, E, ML, GL и A.
Следует отметить, что Daimler давно планировал осесть в России. Переговоры велись в течение нескольких лет. Кроме Подмосковья, автоконцерн приценивался к площадкам в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Татарстане и Свердловской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
-
10 июня 2016 в 09:17
Урал не смог заманить к себе Mercedes
Заводу нашли площадку под Москвой.Сегодня в 08:34
Россиянам выдадут продовольственные карточки
Достанутся они не всем.08 ноября 2016 в 12:07
Подмосковный Mercedes обойдется в 300 миллионов евро
Завод будет выпускать по 25 тысяч авто.03 октября 2016 в 18:16
Президентский "Кортеж" снизойдет до потребителей
В 2018 году.11 июля 2016 в 12:55
Индию допустят в зону свободной торговли ЕАЭС
Как можно скорее.29 апреля 2016 в 15:18
Танзания не станет "родной" для российских туристов
Вопреки ожиданиям властей.25 января 2016 в 14:31
До Крыма любой ценой: власти РФ задумались о строительстве круизных лайнеров
За 2,5 миллиарда рублей.21 декабря 2015 в 11:15
Не до жиру: Nissan приостановил производство хэтчбека Tiida в России
И сократил выпуск Sentra.09 июля 2015 в 15:40
Куйвашев попросил Минпромторг РФ запретить госзакупки импортного оборудования
Если есть российские аналоги.21 мая 2015 в 15:34
Южноуральским крановщикам могут вернуть "футбольный" контракт
Отданный китайцам.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.