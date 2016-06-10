Минпромторг готов подписать контракт.

В 2018 году в России начнется строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz. Реализация проекта стоимостью 300 миллионов евро стартует в Подмосковье. Сами автомобили начнут выпускать примерно через три года.

Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, для инвестконтракта все готово. Российская сторона ждет, когда представители немецкого концерна Daimler выйдут с инициативой подписания, передает "Уралинформбюро".

Ожидается, что завод будет производить примерно 25-30 тысяч машин в год. Это будут пять легковых моделей серий S, E, ML, GL и A.

Следует отметить, что Daimler давно планировал осесть в России. Переговоры велись в течение нескольких лет. Кроме Подмосковья, автоконцерн приценивался к площадкам в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Татарстане и Свердловской области.