Купив трамваи по лизингу.

Нижний Тагил приобрел в лизинг 30 новых низкопольных трамваев, произведенных на "Уралтрансмаш" (входит в НПК "Уралвагонзавод"). Стоимость новой техники составила 540 миллионов рублей, контракт заключен на 7 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, в результате была обновлена половина городского парка трамваев. Первые три вагона уже начали обкатывать в городе, после 50 километров пробега они выйдут на маршрут.

Каждый вагон имеет 25 посадочных мест, максимальная вместимость – 190 человек. Срок службы составляет до 20 лет.

Как отметил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, в будущем планируется проложить 7 километров новых трамвайных линий. Стоимость проекта составит 400 миллионов рублей.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет "Уралтрансмаш" испытывает трудности. С 2014 года на заводе заметно сократились объемы производства трамваев и снизилась выручка, после чего предприятия пытались обанкротить несколько раз. Самые серьезные претензии были у Альфа-Банка, которому задолжал также сам "Уралвагонзавод" и другие его "дочки". Сейчас между УВЗ и банком достигнуто мировое соглашение.

Ранее по теме:

Москвичи банкротят "Уралтрансмаш"

НПО автоматики отнимет хлеб "Уралтрансмаша"