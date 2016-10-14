×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Носов решил спасти "Уралтрансмаш" заказомСегодня в 09:55

  • Текст

Купив трамваи по лизингу.

Нижний Тагил приобрел в лизинг 30 новых низкопольных трамваев, произведенных на "Уралтрансмаш" (входит в НПК "Уралвагонзавод"). Стоимость новой техники составила 540 миллионов рублей, контракт заключен на 7 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, в результате была обновлена половина городского парка трамваев. Первые три вагона уже начали обкатывать в городе, после 50 километров пробега они выйдут на маршрут.

Каждый вагон имеет 25 посадочных мест, максимальная вместимость – 190 человек. Срок службы составляет до 20 лет.

Как отметил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, в будущем планируется проложить 7 километров новых трамвайных линий. Стоимость проекта составит 400 миллионов рублей.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет "Уралтрансмаш" испытывает трудности. С 2014 года на заводе заметно сократились объемы производства трамваев и снизилась выручка, после чего предприятия пытались обанкротить несколько раз. Самые серьезные претензии были у Альфа-Банка, которому задолжал также сам "Уралвагонзавод" и другие его "дочки". Сейчас между УВЗ и банком достигнуто мировое соглашение.

Ранее по теме:
Москвичи банкротят "Уралтрансмаш"
НПО автоматики отнимет хлеб "Уралтрансмаша"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×