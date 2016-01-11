Средний Урал не в счет.

Российские молочники поставили в 2016 году антирекорд - надои сократились на 73 тысячи тонн. Дефицит сырого молока вырос на 23% - до 7 миллионов тонн.

Больше всего поредело поголовье в Башкортостане, где недосчитались 29,6 тысячи голов, в Омской и Оренбургской областях "потеряли" 16,4 и 13,4 тысячи голов соответственно. Всего, по данным "Известий", Россия лишилась 158 тысяч дойных коров. Общая численность стада сейчас составляет порядка 8,4 миллиона голов.

Производители сокращали объемы из-за низкой рентабельности в первой половине 2016 года, когда цена литра молока не дотягивала до 22 рублей. Вместе с тем к концу года ценник достиг 24 рублей. В Минсельхозе считают, что сейчас дела у предприятий и фермеров пойдут в гору. К 2020 году ведомство надеется минимизировать дефицит.

Свердловская область отличилась на общем фоне. Как рассказали "Уралинформбюро" в региональном минсельхозе, в 2016 году Средний Урал нарастил надои на 3% - до 676 тысяч тонн молока. "Средний удой на одну корову в регионе в 2016 году составил 6 тысяч 330 килограммов - это на 205 килограммов больше показателя 2015 года", - отметили в ведомстве.

По словам председателя СПК "Килачевский" Анатолия Никифорова, несмотря на летнюю жару, надои молока не сократились. "В августе из-за высоких температур надои, конечно, уменьшались. Но у нас очень хорошие показатели были в июле", - пояснил он.

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