ФСК ЕЭС запустит новую подстанцию в Оренбургской областиСегодня в 15:40
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В 2017 году.
В 2017 году ФСК ЕЭС (входит в "Россети") намерена завершить реконструкцию 4 уральских подстанций и запустить один энергообъект.
Так, в Оренбургской области будут обновлены "Орская" и "Бузулукская". Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей индустриальных центров региона. Также намечен запуск новой подстанции 500 кВ "Преображенская" в районе города Бузулук, она возьмет на себя электроснабжение объектов компании "Оренбургнефть" ("Роснефть").
Как сообщили "Уралинфорбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, запланировано окончание реконструкции и на среднеуральской подстанции 220 кВ "Каменская". Данный энергообъект питает Каменск-Уральского металлургический и Уральского алюминиевый заводы.
Параллельно завершится модернизация подстанции 220 кВ "Новометаллургическая". На ней держится электроснабжение Челябинского металлургического и электрометаллургического комбинатов, Челябинского электролитноцинкового и электродного заводов.
Важным проектом станет строительство схемы выдачи мощности четвертого энергоблока Пермской ГРЭС установленной мощностью 908 МВт. Это повысит энергобезопасность Пермского края.
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