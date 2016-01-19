В 2017 году.

В 2017 году ФСК ЕЭС (входит в "Россети") намерена завершить реконструкцию 4 уральских подстанций и запустить один энергообъект.

Так, в Оренбургской области будут обновлены "Орская" и "Бузулукская". Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей индустриальных центров региона. Также намечен запуск новой подстанции 500 кВ "Преображенская" в районе города Бузулук, она возьмет на себя электроснабжение объектов компании "Оренбургнефть" ("Роснефть").

Как сообщили "Уралинфорбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, запланировано окончание реконструкции и на среднеуральской подстанции 220 кВ "Каменская". Данный энергообъект питает Каменск-Уральского металлургический и Уральского алюминиевый заводы.

Параллельно завершится модернизация подстанции 220 кВ "Новометаллургическая". На ней держится электроснабжение Челябинского металлургического и электрометаллургического комбинатов, Челябинского электролитноцинкового и электродного заводов.

Важным проектом станет строительство схемы выдачи мощности четвертого энергоблока Пермской ГРЭС установленной мощностью 908 МВт. Это повысит энергобезопасность Пермского края.