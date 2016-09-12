В случае согласия других кредиторов.

Недостроенный деловой центр на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге может отойти кредиторам обанкроченного ГУП СО "ВО "Уралвнешторг", среди которых компания экс-владельца "Плато-банка" Андрея Лазарева.

7 февраля состоялось собрание кредиторов "Уралвнешторга", которые решили не снижать цену продажи здания. "По закону кредиторы могут забрать себе объекты недвижимости пропорционально своим требованиям", - пояснил "Уралинфорбюро" конкурсный управляющий "Уралвнешторга" Дмитрий Селезнев.

Также рассматривается вариант, при котором здание целиком достанется одному кредитору, а он выплатит долги остальным.

Здание безуспешно пытались продать с прошлого года: сначала целиком - по цене более 500 миллионов рублей, а позже по отдельности, разделив на три лота. Не помогло даже снижение цены.

Основными кредиторами являются ООО "Наш стиль" (порядка 110 миллионов рублей) и ООО "Строительная компания "Норд" (40 миллионов). Последняя контролируется бизнесменом Андрем Лазаревым, экс-владельцем екатеринбургского "Плато-банка" (лицензия была отозвана в 2015 году).

Учредителем ООО "Наш стиль", по данным системы "Контур.Фокус", является Юлия Кривоногова, которой также принадлежало 1,78% акций "Плато-банка". Кроме того, ее компания была соучредителем финорганизации (1,8% акций).

Деловой центр находится по соседству со зданием правительства Свердловской области и набережной городского пруда. Его возведение началось еще в 1993 году на средства Уралтрансбанка и ГУП СО "ВО "Уралвнешторг". Затем у партнеров возникли финансовые разногласия, и объект заморозили. В 2008 году "Уралвнешторг" был признан банкротом, общая сумма требований кредиторов составила порядка 185 миллионов рублей.

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