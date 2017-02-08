ФАС назвала государство главной угрозойСегодня в 14:23
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Для экономики.
Федеральная антимонопольная служба настаивает на снижении государственного участия в экономике. Ведомство подготовило проект президентского указа, который утверждает план развития конкуренции в 2017-2019 годах, пишет газета "Ведомости".
По мнению ФАС, главной угрозой конкуренции является само государство. Снижать его участие в экономике предлагается несколькими способами. Речь идет о сокращении рыночной доли муниципальных и государственных компаний. Власти должны запретить последним приобретать новые активы как напрямую, так и через "дочек". Кроме того, необходимо избавляться от уже принадлежащих, причем не только непрофильных, передает "Уралинформбюро".
Как отметил замруководителя ФАС Сергей Пузыревский, проект прошел межведомственное обсуждение и внесен в правительство с учетом поступивших предложений.
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