На базе Lada Vesta.

Во второй половине 2017 года "АвтоВАЗ" выведет на рынок два новых автомобиля на базе Lada Vesta. Первым станет Vesta SW в кузове "универсал". Затем последует Vesta SW Cross с увеличенным клиренсом и пластиковым "внедорожным" обвесом. Об этом журналистам рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек.

Производство новинок будет налажено в Ижевске. Цены и комплектации машин объявят непосредственно перед стартом продаж, передает "Уралинформбюро".

Выпуском этих моделей "АвтоВАЗ" закроет линейку Vesta - кроссовер станет топ-версией модельного ряда. "После универсалов будет еще много всего интересного. С запуском Vesta идет глобальное обновление всех наших продуктов. Продолжим удивлять рынок новостями", - пообещал Ян Птачек.

Кроме того, российский автопроизводитель заговорил о разработке нового поколения Lada 4×4, но когда оно увидит свет - неизвестно.