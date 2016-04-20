×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками Сегодня в 16:56

  • Текст

На базе Lada Vesta.

Во второй половине 2017 года "АвтоВАЗ" выведет на рынок два новых автомобиля на базе Lada Vesta. Первым станет Vesta SW в кузове "универсал". Затем последует Vesta SW Cross с увеличенным клиренсом и пластиковым "внедорожным" обвесом. Об этом журналистам рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек.

Производство новинок будет налажено в Ижевске. Цены и комплектации машин объявят непосредственно перед стартом продаж, передает "Уралинформбюро".

Выпуском этих моделей "АвтоВАЗ" закроет линейку Vesta - кроссовер станет топ-версией модельного ряда. "После универсалов будет еще много всего интересного. С запуском Vesta идет глобальное обновление всех наших продуктов. Продолжим удивлять рынок новостями", - пообещал Ян Птачек.

Кроме того, российский автопроизводитель заговорил о разработке нового поколения Lada 4×4, но когда оно увидит свет - неизвестно.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×