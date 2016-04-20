"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками Сегодня в 16:56
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На базе Lada Vesta.
Во второй половине 2017 года "АвтоВАЗ" выведет на рынок два новых автомобиля на базе Lada Vesta. Первым станет Vesta SW в кузове "универсал". Затем последует Vesta SW Cross с увеличенным клиренсом и пластиковым "внедорожным" обвесом. Об этом журналистам рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек.
Производство новинок будет налажено в Ижевске. Цены и комплектации машин объявят непосредственно перед стартом продаж, передает "Уралинформбюро".
Выпуском этих моделей "АвтоВАЗ" закроет линейку Vesta - кроссовер станет топ-версией модельного ряда. "После универсалов будет еще много всего интересного. С запуском Vesta идет глобальное обновление всех наших продуктов. Продолжим удивлять рынок новостями", - пообещал Ян Птачек.
Кроме того, российский автопроизводитель заговорил о разработке нового поколения Lada 4×4, но когда оно увидит свет - неизвестно.
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