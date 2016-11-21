В январе.

В январе 2017 года российский авторынок сократился на 5%. Было продано 77,9 тысячи машин – на 4 тысячи меньше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Как отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, покупательская активность пошла в рост с середины месяца. "Это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью", - отметил он.

Стоит напомнить, что по итогам 2016 года российский рынок новых автомобилей сократился на 11% - до 1,4 миллиона штук, передает "Уралинформбюро".