Челябинск рискует остаться без автобусов08 февраля в 19:30
- Текст
Предупреждают работники МУПа.
80% автобусного парка в Челябинске не выходит на линию, заявляют в социальных сетях сотрудники "Челябавтотранса". Они жалуются на массовые увольнения в принудительном порядке: "Наши права не соблюдаются". По их словам, в ближайшее время город останется без автобусов.
Заработную плату сотрудникам не выплачивают в полном объеме в течение полугода, пишут работники МУПа. По их словам, выплаты составляют 5-10% от оклада.
Между тем пресс-секретарь управления транспорта горадминистрации Валентина Богомазова заверила "Уралинформбюро" , что информация не соответствует действительности. По ее словам, долгов по зарплате нет, а задержки не превышают 2-3 дней.
Стоит напомнить, что в конце октября прошлого года арбитражный суд Челябинской области признал МУП "Челябавтотранс" банкротом. В отношении него введено конкурсное производство. Предприятие уведомило службу занятости о сокращении 805 сотрудников до февраля 2017 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:50
Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
На станции Косулино.Сегодня в 14:47
Свердловские депутаты лишают Ройзмана решающего голоса
По велению Москвы.Сегодня в 14:40
Екатеринбургскому лесопарку вернули 55 гектаров
"Захваченных" конноспортивной школой.Сегодня в 14:35
Сысертское АТП сократило около 80% сотрудников
За два дня.Сегодня в 14:13
В Прикамье напуганная собакой школьница упала в люк
Девочку вытащили прохожие.Сегодня в 13:51
Екатеринбуржцев в Заречном оставили без воды
Из-за коммунального ЧП.Сегодня в 13:51
В Тюмени Hyundai впечатался в фонарный столб
Водитель был пьян.Сегодня в 13:49
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.Сегодня в 13:31
Самолет-амфибия застрял в Кольцово из-за сбоев в электронике
Не сработали датчики.Сегодня в 13:18
Тайбоксер из Челябинска сразится с французским чемпионом
На малой родине.Сегодня в 13:04
Льды Аляски скрывали огромные пирамиды
Древнейшие на Земле.Сегодня в 12:52
В Тюмени пьяный бесправник устроил тройное ДТП
С пострадавшими.Сегодня в 12:40
Суд по делу банды Тропиканки перенесли на неделю
Из-за болезни одного из подсудимых.Сегодня в 12:36
В Миассе легковушка протаранила автобус
Он отлетел на ограждение.Сегодня в 12:28
Лето вернет уральцам горящие туры
Если откроют Египет.
-
24 ноября 2016 в 12:55
"Челябавтотранс" намерен разогнать всех сотрудников
К февралю.01 ноября 2016 в 15:50
"Челябавтотрансу" не удалось вырулить из банкротной ямы
МУП задолжало 10 компаниям.03 февраля в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.17 ноября 2016 в 17:12
"Екатеринбургэнерго" банкротят за 20-миллионный долг
Перед подрядчиками.05 октября 2016 в 16:42
Медики банкротят Высокогорский ГОК
Предприятие завалили исками.19 августа 2016 в 14:25
ВГОК вновь "прилетел" банкротный иск
Из Белгородской области.09 августа 2016 в 16:47
Высокогорский ГОК получил еще один банкротный иск
От екатеринбургского предприятия.21 января 2016 в 18:01
Кунгурский машзавод сокращает 95% штата
Весной на улице останутся 709 человек.03 февраля в 15:15
"Дочка" Северского трубного завода задолжала работникам 4 миллиона
Ей занялась прокуратура.17 января в 14:44
Ямальцы банкротят "Курганмашзавод"
Повторно.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
- Сегодня в 13:49"Чистый" спирт
- Сегодня в 12:28Лето вернет уральцам горящие туры
- Сегодня в 11:03Траты на бродячих собак в регионах разнятся в сотни раз
- Сегодня в 10:41С приветом от Новикова: неизвестные напали на оппонента барда
Аналитика
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.