Предупреждают работники МУПа.

80% автобусного парка в Челябинске не выходит на линию, заявляют в социальных сетях сотрудники "Челябавтотранса". Они жалуются на массовые увольнения в принудительном порядке: "Наши права не соблюдаются". По их словам, в ближайшее время город останется без автобусов.

Заработную плату сотрудникам не выплачивают в полном объеме в течение полугода, пишут работники МУПа. По их словам, выплаты составляют 5-10% от оклада.

Между тем пресс-секретарь управления транспорта горадминистрации Валентина Богомазова заверила "Уралинформбюро" , что информация не соответствует действительности. По ее словам, долгов по зарплате нет, а задержки не превышают 2-3 дней.

Стоит напомнить, что в конце октября прошлого года арбитражный суд Челябинской области признал МУП "Челябавтотранс" банкротом. В отношении него введено конкурсное производство. Предприятие уведомило службу занятости о сокращении 805 сотрудников до февраля 2017 года.