Lifan обошел "Ладу" по дешевизнеСегодня в 10:24
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На российском рынке.
Самым недорогим автомобилем на российском рынке стал китайский хэтчбек Lifan Smily. Модель с 1,3-литровым двигателем и механической коробкой передач можно купить за 369 тысяч рублей. За эту цену машина достанется с парктроником, кондиционером и ABS.
Второе место заняла Lada Granta с ценой в 376,8 тысячи рублей за лифтбек и 389,9 тысячи за седан. Следом идет китайский FAW V5 с рыночной стоимостью (398,6 тысячи), пишут федеральные СМИ.
В пятерку самых экономичных попали Lada Priora (400 тысяч рублей) и Geely GC6 (419 тысяч). За ними следуют универсал Lada Kalina (420,3 тысячи), седан Datsun on-DO (436 тысяч), хэтчбек Ravon R2 (439 тысяч) и седан Ravon Nexia R3 (449 тысяч), передает "Уралинформбюро".
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