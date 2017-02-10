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Рационализаторы сэкономят Роспану 2 миллиарда рублей09 февраля в 15:02

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Предложено свыше 140 инициатив.

Рацпредложения сотрудников позволили АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" наметить экономию по проекту в 2 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, система непрерывных улучшений внедряется с марта прошлого года. 77 человек подали на рассмотрение рабочей группы более 140 инициатив, в том числе 30 касающихся оптимизации производства, 80 - административных процессов.

Многие направления еще не охвачены, и каждый может не только внести улучшения в работу, но и получить прибавку к зарплате. Так, авторы двух реализованных инициатив с доказанным совокупным эффектом более 2 миллиардов рублей получили максимальные премии - по 100 тысяч рублей. Тем, чьи предложения не имели прямого экономического эффекта, тоже достались денежные поощрения.

В номинации "Активный новатор" за максимум инициатив, прошедших экспертную оценку, первое место заняла Ирина Боярко, второе – Эльдар Ахадов. Бронзу завоевал Алексей Троянов.

За внедренные проекты, создающие наибольший экономический эффект для предприятия, в номинации "Эффективный новатор" лидировала идея Никиты Коняшкина, Сергея Старкова и Алексея Снохина об увеличении времени межремонтного периода НКТ. Вторая строчка у Артема Никифорова, предложившего использовать солевой раствор с ингибиторами коррозии.

В номинации "Лучший проектный менеджер", которая присуждается за количество реализованных инициатив, пьедестал разделили Виктор Подобедов, Алексей Азаров и Валентина Тришина (дипломы I, II и III степени соответственно).

В соответствии с доказанными мировой практикой принципами философии подобных систем, в любом направлении деятельности есть потенциал для усовершенствований.

Кроме инвестиционных стратегий, на эффективность компании влияет совокупность более простых идей и механизмов, инициатором внедрения которых может выступить каждый роспановец.

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