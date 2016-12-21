Бизнесвумен банкротит "Уралвагонзавод"09 февраля в 16:19
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Из-за 400 тысяч рублей.
НПК "Уралвагонзавод" в очередной раз пытаются обанкротить. На этот раз иск подала индивидуальный предприниматель Елизавета Степанова, он пока не принят к производству, передает "Уралинформбюро".
Сумма требований в материалах пока не указана, однако в ноябре прошлого года суд по заявлению Степановой постановил взыскать с корпорации более 400 тысяч рублей.
Это не первый банкротный иск индивидуальных предпринимателей к УВЗ. В конце прошлого года некий Анатолий Нестеров судился с корпорацией из-за долга в 10 миллионов рублей.
Следует напомнить, что в прошлом году Альфа-банк взыскивал с предприятий УВЗ (ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский") задолженность по кредитам на 7,3 миллиарда рублей и 30 миллионов долларов. Стороны пришли к мировому соглашению. Тогда было заявлено, что основной долг "дочек" УВЗ планируется гасить за счет кредита, который Газпромбанк выдаст под госгарантии.
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