Полуразрушенный особняк в центре Екатеринбурга не привлек покупателей09 февраля в 18:42
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Срываются уже третьи торги.
Распорядительная дирекция МУГИСО в очередной раз не смогла сбыть с рук разрушенный особняк в центре Екатеринбурга. Торги по продаже деревянного строения на Вайнера, 64б признаны несостоявшимися - не поступило ни одной заявки, передает "Уралинформбюро".
Здание, построенное в 1917 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Памятник деревянного зодчества в стиле модерн почти разрушен – сохранность составляет всего 7%. Площадь здания - 546 квадратных метров. Сносить его нельзя, можно лишь реконструировать и "приспособить под современное использование".
Это была третья безуспешная попытка продажи развалившегося особняка. При этом начальную стоимость объекта МУГИСО не снижает, требуя за руины минимум 10,8 миллиона рублей.
Фото: "Распорядительная дирекция МУГИСО"
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