×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Полуразрушенный особняк в центре Екатеринбурга не привлек покупателей09 февраля в 18:42

  • Текст

Срываются уже третьи торги.

Распорядительная дирекция МУГИСО в очередной раз не смогла сбыть с рук разрушенный особняк в центре Екатеринбурга. Торги по продаже деревянного строения на Вайнера, 64б признаны несостоявшимися - не поступило ни одной заявки, передает "Уралинформбюро".

Здание, построенное в 1917 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Памятник деревянного зодчества в стиле модерн почти разрушен – сохранность составляет всего 7%. Площадь здания - 546 квадратных метров. Сносить его нельзя, можно лишь реконструировать и "приспособить под современное использование".

Это была третья безуспешная попытка продажи развалившегося особняка. При этом начальную стоимость объекта МУГИСО не снижает, требуя за руины минимум 10,8 миллиона рублей.

Фото: "Распорядительная дирекция МУГИСО"

Ранее по теме:
Особняку-развалюхе в центре Екатеринбурга в третий раз ищут покупателя
Особняку в центре Екатеринбурга не могут найти хозяина

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Марш прощания с компьютером

Марш прощания с компьютером

Исполняется с печалью.

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×