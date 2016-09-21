Срываются уже третьи торги.

Распорядительная дирекция МУГИСО в очередной раз не смогла сбыть с рук разрушенный особняк в центре Екатеринбурга. Торги по продаже деревянного строения на Вайнера, 64б признаны несостоявшимися - не поступило ни одной заявки, передает "Уралинформбюро".

Здание, построенное в 1917 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Памятник деревянного зодчества в стиле модерн почти разрушен – сохранность составляет всего 7%. Площадь здания - 546 квадратных метров. Сносить его нельзя, можно лишь реконструировать и "приспособить под современное использование".

Это была третья безуспешная попытка продажи развалившегося особняка. При этом начальную стоимость объекта МУГИСО не снижает, требуя за руины минимум 10,8 миллиона рублей.

Фото: "Распорядительная дирекция МУГИСО"

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