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Мэрия Екатеринбурга отсудила 12 миллионов у владельцев ТРК "Глобус"09 февраля в 19:56

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За аренду земли под комплексом.

Администрация Екатеринбурга отсудила у ООО "КИТ Екатеринбург" 12,26 миллиона рублей за аренду участка земли под ТРК "Глобус" (Щербакова, 4). Иск мэрии удовлетворил Арбитражный суд Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам дела, долг организации копился с сентября 2015-го по июнь 2016 года. В сумму взыскания вошел основной долг (10,46 миллиона рублей) и неустойка (1,8 миллиона).

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