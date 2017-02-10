Антипинский НПЗ вдвое увеличит мощность автоналивного комплексаСегодня в 09:03
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До 120 тысяч тонн в месяц.
Антипинский НПЗ, базовый актив Группы компаний "Новый Поток" (News Stream Group), в рамках проекта развития системы автоналивного комплекса более чем в 2 раза увеличит мощность отгрузки жидкого топлива.
Общая проектная мощность новой автоналивной станции превысит 120 тысяч тонн продукции в месяц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
На строящемся объекте предусмотрена выдача не только дизельного топлива, но и высокооктанового бензина, выпуск которого запланирован на Антипинском НПЗ уже в 2017 году. Проектная мощность по выдаче бензина на автоналивной станции составит 2 тысячи тонн за 12-часовую смену.
В настоящее время уже завершился этап установки основного технического оборудования, производится монтаж инженерных и инфраструктурных систем. Также идет строительство специального паркинга, рассчитанного на 80 машино-мест. Завершение строительства запланировано на конец лета 2017 года.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В I полугодии 2017 год на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.
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