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Авиакомпания "Уральские авиалинии" признана лучшейСегодня в 11:24

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По внутренним чартерным рейсам.

"Уральские авиалинии" стали лауреатом премии Skyway Service Award 2016. Перевозчик победил в номинации "Лучшая авиакомпания" в категории "Внутренние чартерные рейсы".

Церемония награждения состоялась 8 февраля в Москве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Skyway Service Award - ежегодная отраслевая премия для российских и зарубежных авиакомпаний. Лауреаты определяются по результатам интернет-голосования пассажиров, к которому приглашаются ведущие отраслевые и онлайн-ресурсы по бронированию туристических услуг.

Премия Skyway Service Award учреждена порталом Avia.ru при поддержке Росавиации.

Следует отметить, что "Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" насчитывает 38 самолетов европейского концерна Airbus.

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