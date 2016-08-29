За укрепление российско-казахстанских связей.

Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин удостоен ордена Дружбы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 8 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Наградой отмечены не только многолетние успехи в бизнесе, но и деятельность по укреплению связей с партнерами РФ на евразийском пространстве.

В Группу РМК входят три предприятия на территории Казахстана. Для совместного освоения одного из медных месторождений в 2014 году республика заключила межправительственное соглашение с РФ.

РМК, созданная в 2004 году, занимает третье место в России по производству меди. Игорь Алтушкин возглавляет комитет по природопользованию и экологии Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, входит в попечительский совет Горного университета в Санкт-Петербурге, активно занимается благотворительностью.