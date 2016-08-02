Превысив 14 миллиардов.

По итогам 2016 года объем просроченной задолженности (от 1 дня) по ипотеке на Урале вырос на 21,4% - до 14,44 миллиарда рублей. Соответствующие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Наибольшие темпы роста просрочки в Тюменской области (включая Ямал и Югру) – на 43%, до 2,6 миллиарда рублей. Ее доля составила 1,5% от общей суммы ипотечных кредитов.

На втором месте - Свердловская область с показателем 31% (доля 2,6%). Долги по ипотеке здесь выросли до 2,7 миллиарда. В Челябинской области зафиксировано увеличение на 13% - до 6,1 миллиарда (доля 7,1%), передает "Уралинформбюро".

В Курганской области и Пермском крае просрочка стала больше на 10% - до 334,2 миллиона (2,1%) и 2,6 миллиарда (4%) соответственно.

В целом по России показатель просроченной задолженности увеличился на 14% - до 124,4 миллиарда рублей. Наибольший рост зафиксирован в Калмыкии (258%), Псковской области (144%) и Тыве (95%).