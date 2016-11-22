Samsung выпустит гнущийся смартфон к концу годаСегодня в 11:56
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Но не в массы.
Samsung изготовит первую партию смартфонов со сгибающимся пополам AMOLED-дисплеем к концу 2017 года. Массовое производство стартует не раньше первой половины следующего года, пишет Digitimes со ссылкой на источники.
Компания уже получила соответствующие патенты в США. По сообщению СМИ, Samsung может представить новый смартфон во время выставки мобильной электроники Mobile World Congress в Барселоне 27 февраля. По слухам, презентация пройдет за закрытыми дверьми, передает "Уралинформбюро".
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