Но не в массы.

Samsung изготовит первую партию смартфонов со сгибающимся пополам AMOLED-дисплеем к концу 2017 года. Массовое производство стартует не раньше первой половины следующего года, пишет Digitimes со ссылкой на источники.

Компания уже получила соответствующие патенты в США. По сообщению СМИ, Samsung может представить новый смартфон во время выставки мобильной электроники Mobile World Congress в Барселоне 27 февраля. По слухам, презентация пройдет за закрытыми дверьми, передает "Уралинформбюро".