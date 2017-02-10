До 2,8 миллиарда.

В Свердловской области по итогам 2016 года просроченная задолженность по автокредитам (более 1 дня) выросла на 36% - до 2,8 миллиарда рублей. На долю "зависших" долгов приходится 17,3% от общего объема автокредитов. Соответствующие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В Тюменской области (включая Ямал и Югру) также отмечен рост просрочки на 36%. Она достигла 3,36 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

В Курганской области рост этого показателя составил 28% (1,02 миллиарда рублей), в Челябинской области – 23% (2,7 миллиарда), в Пермском крае – 21% (2,2 миллиарда).