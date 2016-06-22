Российские молочники грозят пустыми полкамиСегодня в 14:04
- Текст
Если Россельхознадзор не сжалится.
Российские молочники предупредили о возможном дефиците сырья в некоторых субъектах и росте цен. Опасения связаны с ограничением поставок сырого молока из регионов, где были зафиксированы случаи болезней животных. Национальный союз производителей молока направил обращение министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, пишет "Коммерсантъ".
Вывозить молоко за границы "заразных" субъектов можно только после пастеризации, предписал Россельхознадзор. Однако многие сельскохозяйственные предприятия не имеют соответствующего оборудования. Могут застопориться поставки из Татарстана и Ростовской области – регионов-лидеров по поставкам молока. Всего на "карантине" 25 регионов.
Между тем, по словам председателя Союза предприятий по переработке молока Свердловской области Игоря Пехотина, Среднему Уралу дефицит не грозит. "Наша область импортозависима на 35-40%. Везут по чуть-чуть из Челябинской области, Пермского края и других регионов. Проблем с поставками не ожидается, успокойте читателей", - прокомментировал он.
Стоит отметить, что в 2016 году Россия потеряла 158 тысяч дойных коров. Дефицит сырого молока вырос на 23% - до 7 миллионов тонн. Однако в Свердловской области прошлый год завершился с плюсом: надои увеличились на 3% - до 676 тысяч тонн молока, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
Дойное стадо в России "усохло" на 158 тысяч голов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:59
В Прикамье школьник пытался покончить с собой
После разговора с директором.Сегодня в 19:43
Медведев нашел Басаргину новую работу
В Ространснадзоре.Сегодня в 19:32
Школьники из екатеринбургского Академического отправились за знаниями в Сочи
При поддержке "Реновы".Сегодня в 19:14
Делом Новикова-Шилиманова займется следственный комитет
Вместо полиции.Сегодня в 18:52
Студенты записали УрФУ в аутсайдеры
Второй год подряд.Сегодня в 18:46
Южноуральскому УФАС пришлась "не по размеру" обувь на 6 миллионов
Закупленная Фондом соцстраха.Сегодня в 18:34
На Среднем Урале просрочка по автокредитам выросла на треть
До 2,8 миллиарда.Сегодня в 18:33
Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
Из-за допинг-скандала.Сегодня в 18:29
Пермяк получит 15 000 евро за не оказанную в СИЗО медпомощь
Ему требовалась срочная операция.Сегодня в 18:20
В Магнитогорске азартный экс-полицейский присвоил 800 тысяч
Его осудили.Сегодня в 18:17
Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
Горобраз грозит полицией.Сегодня в 18:10
Югорчанину дали 20 лет за двойное убийство
Вердикт вынесли присяжные.Сегодня в 18:06
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга закрывают пригородные кассы
В западном крыле.Сегодня в 18:03
На Южном Урале депутата заподозрили в присвоении миллиона
Денег лишилась 87-летняя ветеран ВОВ.Сегодня в 17:56
В свердловском ЗакСо не видят причин наказывать Карапетяна
Лишенного прав за пьяную езду.
-
08 февраля в 12:25
Дойное стадо в России "усохло" на 158 тысяч голов
Средний Урал не в счет.22 июня 2016 в 12:09
Российские производители открестились от "гипсового" молока
Россельхознадзор сеет панику.15 ноября 2016 в 16:18
Свердловские молочники "разморозили" цены
Рост достигает 15%.01 июня 2016 в 10:52
Свердловские молочники повременят с повышением цен до осени
Большого скачка быть не должно.09 марта 2016 в 16:47
Молочники поспешили свалить на Минсельхоз рост цен
Никаких предпосылок нет.11 января 2016 в 13:34
Свердловские буренки поставили "производственный рекорд"
По годовым надоям.08 февраля в 19:06
Екатеринбургский центр начнет "ловить" продукты с ГМО весной
Когда придет разрешение.08 февраля в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.06 февраля в 17:51
Эпидемия гриппа не отпускает Средний Урал
За неделю заболели 35 000 свердловчан.31 января в 18:33
С гриппом и ОРВИ слегли почти 35 000 свердловчан
Из них 13 000 в Екатеринбурге.
Главные новости
- Сегодня в 18:33Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
- Сегодня в 18:17Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
- Сегодня в 17:20Под Челябинском поезд снес грузовик - погиб водитель
- Сегодня в 17:09В Прикамье педофил сел пожизненно за убийство 11-летней падчерицы
- Сегодня в 16:15Мощнейшая в мире турбина УТЗ готова к отправке в Москву
Аналитика
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.