Если Россельхознадзор не сжалится.

Российские молочники предупредили о возможном дефиците сырья в некоторых субъектах и росте цен. Опасения связаны с ограничением поставок сырого молока из регионов, где были зафиксированы случаи болезней животных. Национальный союз производителей молока направил обращение министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, пишет "Коммерсантъ".

Вывозить молоко за границы "заразных" субъектов можно только после пастеризации, предписал Россельхознадзор. Однако многие сельскохозяйственные предприятия не имеют соответствующего оборудования. Могут застопориться поставки из Татарстана и Ростовской области – регионов-лидеров по поставкам молока. Всего на "карантине" 25 регионов.

Между тем, по словам председателя Союза предприятий по переработке молока Свердловской области Игоря Пехотина, Среднему Уралу дефицит не грозит. "Наша область импортозависима на 35-40%. Везут по чуть-чуть из Челябинской области, Пермского края и других регионов. Проблем с поставками не ожидается, успокойте читателей", - прокомментировал он.

Стоит отметить, что в 2016 году Россия потеряла 158 тысяч дойных коров. Дефицит сырого молока вырос на 23% - до 7 миллионов тонн. Однако в Свердловской области прошлый год завершился с плюсом: надои увеличились на 3% - до 676 тысяч тонн молока, передает "Уралинформбюро".

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