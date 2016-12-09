Себе оставит 12%.

Принадлежащая Михаилу Прохорову Группа "Онэксим" изучает возможность продажи 5% акций "РУСАЛа" компании Sual Partners Виктора Вексельберга. Об этом пишет Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, сделка состоится в ближайшее время. Аналитики считают, что момент благоприятный – у инвесторов повышенный интерес к российским акциям.

В настоящее время "Онэксим" владеет 17% в пакете "РУСАЛа", передает "Уралинформбюро".