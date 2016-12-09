Прохоров задумал сбыть Вексельбергу 5% акций "РУСАЛа" Сегодня в 17:35
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Себе оставит 12%.
Принадлежащая Михаилу Прохорову Группа "Онэксим" изучает возможность продажи 5% акций "РУСАЛа" компании Sual Partners Виктора Вексельберга. Об этом пишет Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
По его словам, сделка состоится в ближайшее время. Аналитики считают, что момент благоприятный – у инвесторов повышенный интерес к российским акциям.
В настоящее время "Онэксим" владеет 17% в пакете "РУСАЛа", передает "Уралинформбюро".
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