В "Русском хроме" назначен исполнительный директорСегодня в 17:30
- Текст
Андрей Климанский.
Исполнительным директором АО "Русский хром 1915" (входит в MidUral Group) стал Андрей Климанский. До этого он три месяца проработал в статусе врио.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал", приказ об утверждении в должности подписан 20 января 2017 года.
Андрей Климанский родился в 1982 году. По окончании УГТУ - УПИ по специальности "Химическая технология неорганических веществ" устроился на хромпиковый завод в Первоуральске, где прошел путь от сменного мастера до заместителя исполнительного директора по производству. Таким образом, новый руководитель обладает необходимыми компетенциями для управления предприятием.
ЗАО "Русский хром 1915" специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации. Для решения проблемы накопленных ранее отходов "Хромпика" предприятие включено в две Федеральные целевые программы по ликвидации экологического ущерба на 2013-2018 годы и в областную программу "Экология и природные ресурсы Свердловской области".
Головная компания завода - MidUral Group выпускает лигатуры и ферросплавы для специальной металлургии, а также химпродукцию на основе хромовых солей. Имеет филиалы и представительства в шести странах на четырех континентах.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
В Прикамье школьник пытался покончить с собой
После разговора с директором.Сегодня в 19:43
Медведев нашел Басаргину новую работу
В Ространснадзоре.Сегодня в 19:32
Школьники из екатеринбургского Академического отправились за знаниями в Сочи
При поддержке "Реновы".Сегодня в 19:14
Делом Новикова-Шилиманова займется следственный комитет
Вместо полиции.Сегодня в 18:52
Студенты записали УрФУ в аутсайдеры
Второй год подряд.Сегодня в 18:46
Южноуральскому УФАС пришлась "не по размеру" обувь на 6 миллионов
Закупленная Фондом соцстраха.Сегодня в 18:34
На Среднем Урале просрочка по автокредитам выросла на треть
До 2,8 миллиарда.Сегодня в 18:33
Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
Из-за допинг-скандала.Сегодня в 18:29
Пермяк получит 15 000 евро за не оказанную в СИЗО медпомощь
Ему требовалась срочная операция.Сегодня в 18:20
В Магнитогорске азартный экс-полицейский присвоил 800 тысяч
Его осудили.Сегодня в 18:17
Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
Горобраз грозит полицией.Сегодня в 18:10
Югорчанину дали 20 лет за двойное убийство
Вердикт вынесли присяжные.Сегодня в 18:06
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга закрывают пригородные кассы
В западном крыле.Сегодня в 18:03
На Южном Урале депутата заподозрили в присвоении миллиона
Денег лишилась 87-летняя ветеран ВОВ.Сегодня в 17:56
В свердловском ЗакСо не видят причин наказывать Карапетяна
Лишенного прав за пьяную езду.
Главные новости
- Сегодня в 18:33Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
- Сегодня в 18:17Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
- Сегодня в 17:20Под Челябинском поезд снес грузовик - погиб водитель
- Сегодня в 17:09В Прикамье педофил сел пожизненно за убийство 11-летней падчерицы
- Сегодня в 16:15Мощнейшая в мире турбина УТЗ готова к отправке в Москву
Аналитика
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.