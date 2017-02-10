Андрей Климанский.

Исполнительным директором АО "Русский хром 1915" (входит в MidUral Group) стал Андрей Климанский. До этого он три месяца проработал в статусе врио.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал", приказ об утверждении в должности подписан 20 января 2017 года.

Андрей Климанский родился в 1982 году. По окончании УГТУ - УПИ по специальности "Химическая технология неорганических веществ" устроился на хромпиковый завод в Первоуральске, где прошел путь от сменного мастера до заместителя исполнительного директора по производству. Таким образом, новый руководитель обладает необходимыми компетенциями для управления предприятием.

ЗАО "Русский хром 1915" специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации. Для решения проблемы накопленных ранее отходов "Хромпика" предприятие включено в две Федеральные целевые программы по ликвидации экологического ущерба на 2013-2018 годы и в областную программу "Экология и природные ресурсы Свердловской области".

Головная компания завода - MidUral Group выпускает лигатуры и ферросплавы для специальной металлургии, а также химпродукцию на основе хромовых солей. Имеет филиалы и представительства в шести странах на четырех континентах.