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Алкоточки присоседятся к больницам и школам13 февраля в 08:56

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Все запреты насмарку.

Министерство промышленности и торговли РФ призывает допустить продавцов спиртного до медицинских и образовательных учреждений, пишут "Известия". Алкоточки и кафе хотят придвинуть к больницам и школам на расстояние 50 метров, а в ряде случаев - в зависимости от типа здания - на 5 метров, уточняется в подготовленном ведомством законопроекте.

Сейчас эту дистанцию определяют местные власти в рамках правительственного постановления, ограничивающего максимальное удаление одним километром.

После введения ограничений торговцы заявили о нерентабельности своих магазинов и угрозе их закрытия - Минпромторг счел закон об ограничении продажи алкоголя "барьером для торговли" и взялся за его смягчение, передает "Уралинформбюро".

Согласно поправкам, магазины смогут размещаться в 50 метрах от детсадов, школ и больниц, а кафе, где не продаются крепкие спиртные напитки, - в 20 метрах.

Возле учреждений, где обучаются совершеннолетние (вузы, ссузы), лимит для точек общепита сократят до 5 метров, а для магазинов - до 10. Это также касается вокзалов, аэропортов, спортивных и военных объектов, а также медучреждений, не специализирующихся на акушерстве, гинекологии и детских болезнях.

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