Алкоточки присоседятся к больницам и школам13 февраля в 08:56
- Текст
Все запреты насмарку.
Министерство промышленности и торговли РФ призывает допустить продавцов спиртного до медицинских и образовательных учреждений, пишут "Известия". Алкоточки и кафе хотят придвинуть к больницам и школам на расстояние 50 метров, а в ряде случаев - в зависимости от типа здания - на 5 метров, уточняется в подготовленном ведомством законопроекте.
Сейчас эту дистанцию определяют местные власти в рамках правительственного постановления, ограничивающего максимальное удаление одним километром.
После введения ограничений торговцы заявили о нерентабельности своих магазинов и угрозе их закрытия - Минпромторг счел закон об ограничении продажи алкоголя "барьером для торговли" и взялся за его смягчение, передает "Уралинформбюро".
Согласно поправкам, магазины смогут размещаться в 50 метрах от детсадов, школ и больниц, а кафе, где не продаются крепкие спиртные напитки, - в 20 метрах.
Возле учреждений, где обучаются совершеннолетние (вузы, ссузы), лимит для точек общепита сократят до 5 метров, а для магазинов - до 10. Это также касается вокзалов, аэропортов, спортивных и военных объектов, а также медучреждений, не специализирующихся на акушерстве, гинекологии и детских болезнях.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
13 февраля в 20:00
Тюменец нашел в сугробе мужчину
Без сознания.13 февраля в 19:59
Пьяный тюменец отправился на гоночный трек
Чтобы показать всем класс.13 февраля в 19:38
Челябинец превратил подругу в факел
Ему грозит 3 года колонии.13 февраля в 19:18
Высадившему подростка на тюменской трассе водителю объявили выговор
Остановку по требованию сделали постоянной.13 февраля в 19:02
Алкотесты влетят пьяным водителям в копеечку
Попался - плати за анализ.13 февраля в 19:02
В Екатеринбурге прекратили более тысячи уголовных дел
Из-за "амнистии" домашнего насилия.13 февраля в 18:55
Владимир Путин назначил главу спецназа Росгвардии
Должность займет Василий Федорук.13 февраля в 18:54
Расследование уголовного дела по краху "Плато-банка" затягивается
СКР продлил сроки до 30 марта.13 февраля в 18:38
Екатеринбургские врачи не успели спасти истекающего кровью мигранта
Правду выясняет полиция.13 февраля в 18:36
Экс-руководитель "Уником Партнера" избежал банкротства
На время.13 февраля в 18:32
В Екатеринбурге сожгли внедорожник основателя клуба "Храбр"
Который находится в СИЗО.13 февраля в 18:31
Медалистка Олимпиады стала лицом екатеринбургского "Чемпион Парка"
Первого спортивного ЖК.13 февраля в 18:28
Кандидаты в гордуму Екатеринбурга жалуются на оскорбления и угрозы
Кампания накаляется.13 февраля в 18:22
Из столицы Урала выдворят уроженцев Сомали и Гамбии
Задержанных в ходе рейда.13 февраля в 18:21
В Екатеринбурге бойцы-любители сразятся за профессиональные контракты
На ринг выйдут более 60 человек.
-
01 декабря 2016 в 10:57
После "пьяного" ДТП Чечня завязала с алкоголем
Полностью.18 августа 2016 в 19:03
"Слабый" интернет лишает свердловские села магазинов
ЕГАИС не работает.14 марта 2016 в 15:05
В Екатеринбурге закрываются магазины "Магнум"
Два из восьми.09 декабря 2015 в 12:25
В Лянторе из-за гибели подростков закроют продавшие им алкоголь магазины
Роспотребнадзор обратится в суд.17 ноября 2014 в 18:48
Главный нарколог России призвал учить пьющих закусывать
А не прятать алкоголь под прилавки.
Главные новости
- 13 февраля в 18:12Яровая предложила сажать за "совет" о суициде
- 13 февраля в 17:46Повар екатеринбургской "Студии Суши" заразил клиентов сальмонеллезом
- 13 февраля в 17:31Свердловское правительство мажет лыжи
- 13 февраля в 17:25Житель Невьянска поселился с 1,5-годовалым ребенком в палатке у мэрии
- 13 февраля в 17:10На газовой бочке
Аналитика
На газовой бочке
По собственной небрежности.
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".