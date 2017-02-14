Для доставки интернет-посылок.

Почта России организует вместо разрозненных подразделений единую курьерскую службу по доставке посылок. Ожидается, что к концу 2017 года компания сделает доступной экспресс-услугу "из рук в руки" для 80% населения страны. Посылочный бизнес активно развивается за счет международной интернет-торговли.

В УрФО за 2016 год открылось 16 участков курьерской доставки, работающих независимо от отделений связи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе макродивизиона "Урал" ФГУП "Почта России". Охвачены Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Каменск-Уральский, Челябинск, Тюмень, Салехард, Курган и другие города. Закупаются новые легковушки и "Газели". До конца текущего года планируется открыть еще 11 участков, в том числе четыре в Свердловской области: в Первоуральске, Кировграде, Лесном и Асбесте.

Клиенты службы – как частные, так и корпоративные. Курьеры обеспечены мобильными терминалами, с помощью которых принимают плату и фиксируют информацию о выдаче отправлений.