Внедряются новые инструменты эффективности.

Бизнес-план ВСМПО в 2017 году по сравнению с предыдущим увеличен на 11,5%. Полностью обеспечены заказами подразделения, выпускающие товарную продукцию из титана.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ВСМПО-Ависма", в корпорации внедряется новый инструмент планирования. Он поможет более гибко реагировать на колебания загрузки – к примеру, в прошлом году из-за нехватки заказов алюминиевые цеха сработали только на 86% от намеченного.

"Смысл системы в том, что мы можем более прозрачно видеть картину производства, соответственно, понимать, в какой срок, к какому оборудованию, к какому переделу, в каком объеме необходимо поставить заготовку. Вся цепочка по всей номенклатуре видна, прослеживается, планируется заранее, чтобы продукция не лежала", - пояснил директор по производству ВСМПО Олег Рябов.

Он подчеркнул, что предприятие будет повышать эффективность во всех службах, в том числе вспомогательных и управленческих.